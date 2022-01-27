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В Москве полуторагодовалому ребенку пробила голову крышка дивана

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В Москве полуторагодовалому ребенку пробила голову крышка дивана
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы полуторагодовалого ребенка госпитализировали после падения на него крышки дивана. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова. Родители мальчика, уроженцы Киргизии, убирали вещи из дивана в чемодан. Они не заметили, как ребенок залез в открытый диван, после чего крышка упала на него и пробила ему голову. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Ранее 16-летний подросток решил сделать двойное сальто в спортшколе Москомспорта и сломал себе шею.

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