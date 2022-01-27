В Москве полуторагодовалому ребенку пробила голову крышка дивана

На юго-востоке Москвы полуторагодовалого ребенка госпитализировали после падения на него крышки дивана. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова. Родители мальчика, уроженцы Киргизии, убирали вещи из дивана в чемодан. Они не заметили, как ребенок залез в открытый диван, после чего крышка упала на него и пробила ему голову. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

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