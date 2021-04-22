В Москве пообещали заморозки и снег в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Москва 24» рассказал о погоде в предстоящие выходные.

Он пообещал москвичам заморозки и снег.

По его словам, в четверг, 22 апреля наступит небольшое потепление, однако местами возникнет грозовое положение. В первой половине дня 23 апреля ожидается до плюс 13-18 градусов, а на выходных в столицу придет холодный атмосферный фронт.

«На Москву обрушится аномальное, а может быть и рекордное количество осадков», — предупредил Тишковец. По его словам, выпадет как минимум 30 миллиметров осадков, которые будут представлять собой дождь со снегом. Метеоролог добавил, что это 70 процентов от апрельского объема влаги.

«В такой ситуации температурный фон к выходным вновь начнет стремительно понижаться. Температура будет 0-5, а местами заморозки до минус 1-2», — заключил он.

Ранее Тишковец рассказал, что потепление в Москве наступит лишь ко Дню Победы. По его словам, в первые дни мая погода в городе будет «нешашлычная» — по ночам ожидается от одного до шести градусов тепла, днем — от плюс 12 до плюс 17.

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