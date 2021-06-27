В Москве порекомендовали закрыть летние веранды

Заведениям общепита в Москве рекомендовали закрыть на время летние веранды из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва» со ссылкой на столичную мэрию.

Там добавили, что заведениям необходимо укрепить конструкции и закрыть зонты на верандах.

В воскресенье, 27 июня, столичное МЧС предупредило о дожде с грозой и градом, которые пройдут в столице в этот же день. Ранее в Минприроды России сообщили, что такая же погода установится в Москве в начале следующей недели.

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