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В Москве посчитали выпускников

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

Около 24,5 тысяч человек отметили выпускной в парке Горького и в Кремлевском дворце в Москве, об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные полиции.

«К охране общественного порядка и безопасности на выпускных вечерах привлечены более 38 тысяч сотрудников полиции», — сообщили в МВД, уточнив, что преступлений и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Всего в стране свыше 652 тысяч выпускников приняли участие в праздничных вечерах.

В прошлом году для поиска спрятанного в парке Горького алкоголя перед городским выпускным привлекли кинологов.

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