В Москве построят бассейн для серфинга размером с пять футбольных полей

В Москве будет построен крытый центр для занятий серфингом, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

Центр построят в 2023 году в Хорошево-Мневниках, это будет крытый бассейн размером с пять футбольных полей с двухметровыми волнами, песчаным пляжем, пальмами и ярким светом. «Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от пятилетних детей до продвинутых серферов», — написал градоначальник.

«В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш "экзотический остров"», — заключил Собянин.

Столичные власти еще в 2014 году анонсировали строительство в Хорошево-Мневниках тренировочной базы для серферов с искусственной «океанической волной». Тогдашний заммэра, а ныне вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что «в северном полушарии объекта такого масштаба еще никто не строил».

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