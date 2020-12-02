В Москве построят новую линию метро из 16 станций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о достоинствах строящейся Троицкой ветки метро, которую составят 16 станций. Его слова приведены на официальном сайте mos.ru.

Градоначальник отметил, что прежде всего с появлением новой линии метрополитена людям станет легче доезжать до торговых центров. МКАД, Калужское шоссе и Профсоюзная улица будут на 20 процентов свободнее, так как линия метро заберет лишнюю нагрузку.

Собянин также заявил, что Троицкая ветка станет «самым протяженным радиусом метро в Москве». Ее длина составит примерно 40 километров, она начнется от станции «Севастопольский проспект» МЦД и пройдет до самого Троицка. На линии появятся 16 станций.

«Полностью вся эта линия будет завершена — по проходческим работам — к концу следующего года», — сказал руководитель АО «Управление развития строительных технологий» Дмитрий Герасимов. Принимать первых пассажиров Троицкая линия начнет в 2023-2024-м.

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