В Москве построят жилую высотку в 107 этажей

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал «Мосленте», что если бы объект был готов прямо сейчас, то стартовая цена квадратного метра была бы на уровне 650-700 тысяч рублей с повышением до 800-900 тысяч рублей на выходе строительных работ «из котлована».

Он отметил, что в «Москва-Сити» нет «самой дорогой башни». «Средний уровень цен во всех существующих объектах — около 750 тысяч рублей за квадратный метр. Но разброс цен для такой небольшой по площади локации там очень велик — от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а в отдельных пентхаусах цены еще выше», — заключил Попов.

Ранее, 1 июля, стало известно о том, что в столице захотели построить новый кластер с небоскребами по примеру делового центра «Москва-Сити». По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, второй высотный комплекс могут возвести в промзоне «Южный порт». В настоящее время для него идет поиск наиболее подходящей концепции — ее планируют основать на примере «Сити» и сделать вторым подобным деловым центром.

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