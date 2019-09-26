В Москве потеплеет

Погода в Москве наладится в четверг, 26 сентября, сообщает сайт «Метеовести».

В городе потеплеет, температурный фон вернется в климатическую норму. Это обусловлено «малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления», утверждают синоптики.

В столице в четверг будет облачно с прояснениями и без осадков. Максимальная температура составит плюс 11-13 градусов, по области — плюс 8-13 градусов, атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба.

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