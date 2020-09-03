В Москве потратили 300 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом в Москве было потрачено 300 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы Владимира Ефимова на Столыпинском форуме.

В указанную сумму входит закупка лекарств и оборудования больницы. «Говоря о потерях из-за пандемии коронавируса, мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 миллиардов рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом, — это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник», — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что в столице за сутки зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составило 264 374.

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