В Москве повеет сталинскими холодами

Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По словам метеорологов, подобные ультраполярные вторжения, которыми будет обусловлено грядущее похолодание, случаются в столице раз в 11-12 лет. «Но еще никогда, по крайней мере, со дня начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ в 1948 году, похолодание в этот период не было таким сильным и продолжительным, как ожидается на этот раз», — отметили в «Фобосе».

Так, уже в начале следующей недели температура в городе снизится до плюс 11-16 градусов. Пик похолодания придется на среду: ночью столбики термометров покажут около плюс 7-9 градусов, днем — не более 14 градусов.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели в Москве немного потеплеет, осадки практически прекратятся. В пятницу в столице ожидается до плюс 15-20 градусов, а в выходные воздух прогреется до плюс 17-22 градусов.

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