В Москве повысили температуру отопления до максимума из-за морозов

В Москве повысили температуру в системе отопления до максимума из-за пришедших морозов, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает РИА Новости в субботу, 16 января.

Он отметил, что температура теплоносителя сейчас составляет 130 градусов. «Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления», — объяснил Бирюков.

По словам заммэра Москвы, быстро изменить температуру в системе теплоснабжения невозможно, так как это сложная поэтапная работа.

В столичном главке МЧС также рассказали РИА Новости, что в ближайшее время возможен сильный снегопад, гололед и метель. «В дневные часы местами усиление северного ветра порывами до 15 метров в секунду», — добавили в ведомстве.

Ранее последствия аномальной метели в Москве показали на фото и видео. Как сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшую ночь в столице выпало 8–9 миллиметров осадков, что составляет порядка 20 процентов месячной нормы.

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