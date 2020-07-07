В Москве повысился уровень ультрафиолетового излучения

В Москве 7 и 8 июля ожидается повышенный индекс ультрафиолетового излучения (УФИ). Его уровень вырастет до 6-7 баллов, сообщает портал «Метеоновости» во вторник, 7 июля.

«Индекс 5 соответствует среднему уровню воздействия Солнца, а 6-7 — высокому. При индексе УФИ в пределах от 3 до 7 требуется защита при пребывании на солнце. В полуденные часы желательно оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, головной убор, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом», — указано в сообщении.

Эксперты предупреждают, что из-за сильного воздействия солнечных лучей могут возникнуть ожоги и даже рак кожи. Кроме того, УФ-лучи часто становятся причиной старения кожи. Сильнее всех подвержены негативному влиянию излучения дети и подростки. В группе риска также люди со светлой кожей.

Как сообщалось ранее 7 июля, в столичном регионе существует высокая вероятность града, шквала и смерча во вторник. Температура воздуха в Москве составит плюс 30-32 градуса, в Московской области — 27-32 градуса, а на юго-востоке до плюс 35 градусов.

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