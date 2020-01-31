В Москве появилась новая выплата

В Москве не имевшие выплат «дети войны», которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, с 2020 года начали получать по 1584 рубля в месяц. О появлении новой выплаты «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы.

Уточняется, что такие граждане прежде имели только одну меру социальной поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Стоит отметить, что значительная часть граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, уже относится к каким-либо льготным категориям — труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы и прочим — и получает соответствующие меры социальной поддержки как в виде ежемесячных денежных выплат, так и ряд льгот, предоставляемых в натуральном выражении», — заключил собеседник агентства.

В январе в Москве в два раза возросла материальная помощь ветеранам войны в Афганистане. По данным мэрии, выплаты из городского бюджета, общая сумма которых составит 167 миллионов рублей, получат 17 683 жителя столицы.

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