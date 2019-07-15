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В Москве появилась пятиметровая фигура Эда Ширана

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Фото: park-gorkogo.com

В Москве в парке Горького установили пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Инсталляция была установлена сервисом «Яндекс.Музыка» при участии Warner Music Russia в честь первого стадионного концерта музыканта в России. Гости парка могут сфотографироваться с Эдом и оставить свое послание прямо на нем.

«Предложите Эду идею новой татуировки или просто признайтесь в любви. Не забудьте хештег #приветЭд — соберем фанатскую галерею, которой он будет гордиться», — говорится в сообщении пресс-службы.

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