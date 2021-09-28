В Москве появились камеры для выявления шумных машин и мотоциклов

Камеры для выявления шумных машин и мотоциклов, мешающих горожанам спокойно спать по ночам, начали работать в тестовом режиме на улицах Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает «Коммерсант».

Появившиеся камеры нового типа оснащены четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части, благодаря которым возможно фиксировать нарушение уровня шума. Данная система будет фиксировать звук, делать снимки и записывать видео, пояснил замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев.

Нарушители, в свою очередь, будут получать штрафные постановления с панорамной фотографией с траекторией проезда транспортного средства, рядом с которой будет указана информация об уровне произведенного им шума.

Ранее, 7 сентября, стало известно, что в Москве камеры смогут выявлять мотоциклистов без шлемов. Так, мэрия Москвы объявила тендер по аренде «оборудования для фиксации нарушений ПДД» со стоимостью контракта 3,27 миллиарда рублей. Победитель конкурса предоставит 500 стационарных камер и будет содержать их в течение пяти лет.