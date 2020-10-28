В Москве появились новые данные по зараженным коронавирусом

В Москве за последние сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 409 022. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в столице вылечился 300 051 пациент, из этого числа 3577 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли всего 6578 человек, также известно о 75 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 505 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 85 248. За все время выздоровели более 63 тысяч человек, также зафиксировано 1575 летальных исходов.

Ранее стало известно, что на 62-м году жизни после заражения коронавирусом скончался член совета депутатов Басманного района Москвы Юрий Архипов. Он возглавлял столичный музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной», награжден званием почетного работника культуры Москвы. Его жена также госпитализирована, в настоящее время она находится в реанимации.

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