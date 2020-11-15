В Москве появились новые парковочные места для электромобилей

В столице появились новые парковочные места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

«Новые парковочные места обозначают знаком "Парковка" с дополнительной информационной табличкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на таких местах обычным автомобилям парковаться запрещено: «Будьте внимательны на парковке. Убедитесь, что не заняли место для электромобиля или подзаряжаемого гибрида. За это нарушение — штраф в размере 2500 руб».

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