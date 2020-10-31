В Москве появились роботы-официанты

В двух московских кафе сети «Шоколадница» появились робокот и эмоциональный робот-официант, проецирующий на экране мимику человека. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал издания «Подъем».

На размещенных кадрах показан робокот, который проезжает между столиками, моргая глазами. Можно заметить, что в него встроены специальные подносы, которые, судя по всему, предназначены для еды.

Один робот стоит 12 тысяч долларов, сообщает канал со ссылкой на Forbes. Владельцы заведения рассказали, что новые официанты понимают русский, английский и китайский. Машины будут доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку.

Ранее сообщалось, что житель Москвы заметил на улицах столицы робота-курьера. По словам пользователя Pikabu, робота доставки «Яндекс» он увидел, когда встречал супругу с работы. «Приостанавливался, если люди проходили, но потом брел себе дальше», — говорится в описании снимков, на которых запечатлен шестиколесный аппарат.

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