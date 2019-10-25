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В Москве появился «Кошкин дом»

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Кадр: Vladimir Gusev / YouTube

«Кошкин дом» появился в московском районе Динамо. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале пользователя Vladimir Gusev.

Помещение, которое было построено в преддверии зимы, представляет собой избушку c маленькими входами, чтобы туда не пробрались собаки. Рядом стоят миски, куда местные жители могут принести еду.

«Есть где поспать, есть где поесть, — говорит автор ролика. — Что, коты, довольны?»

Судя по опубликованным кадрам, новый дом представителям семейства кошачьих понравился.

19 сентября в столичном комитете ветеринарии призвали москвичей избегать долгих прогулок с животными под дождем, не давать им бегать по лужам и одевать их в специальную защитную одежду, в особенности когда речь идет о собаках декоративных пород. По словам специалистов, холодная погода может стать причиной простудных заболеваний у домашних питомцев.

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