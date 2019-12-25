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В Москве появился новый автомобильный мост

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Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы / mos.ru

В Москве открыли движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, который связывает Нагатинскую пойму с районами Печатники и Южнопортовый. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Строительство моста длиной 783 метра началось в январе 2017 года. Он обеспечивает удобный проезд к парку развлечений «Остров мечты» и Южному речному вокзалу из района Печатники. Движение организовано по трем полосам в каждом направлении.

Отмечается, что открытие моста улучшило сообщение между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый. Кроме того, он облегчил доступ к станциям метро «Технопарк» и «Кожуховская». Предполагается, что появление нового маршрута позволит частично разгрузить проспект Андропова.

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