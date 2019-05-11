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В Москве появился новый автовокзал

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Фото: ГУП "Мосгортранс"

В Москве заработал новый автовокзал «Северные ворота», на который переводят рейсы с автостанции «Тушинская». Об этом в субботу, 11 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГУП «Мосгортранс».

С 15 мая на новый автовокзал переведут международные и междугородные рейсы «Тушинской». Для пассажиров оборудовали залы ожидания на первом и втором этажах.

«Северные ворота» — первый автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Он расположен рядом со станцией метро «Ховрино». На автовокзале находятся восемь перронов отправления, четыре перрона прибытия, 10 касс, камеры хранения, комната матери и ребенка и лифт для маломобильных граждан.

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