В Москве появился новый метод борьбы с превышением скорости

В Москве решили внедрить новый метод борьбы с превышением скорости. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Речь идет о новой системе контроля скорости транспорта, которая заработала в Зеленограде. На пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова специалисты установили под асфальтом 27 детекторов, которые сканируют скорость проезжающих машин. В случае, если они фиксируют превышение, на ближайшем светофоре для водителя зажигается красный свет, что заставляет его сбросить скорость и остановиться. При этом для встречного потока автомобилей красный сигнал на светофоре зажигаться не будет.

«Так мы хотим сделать дороги безопаснее и для водителей, и для пешеходов с велосипедистами», — пояснили в дептрансе.

О том, будет ли новая система внедряться и в других районах города, пока не сообщается.

Ранее в июне стало известно, что в Москве создадут более 500 «медленных зон» для электросамокатов. Уже в июле зоны с искусственным занижением скорости появятся рядом со школами, детскими садами, а также в местах, рекомендованных департаментом транспорта.

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