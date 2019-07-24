В Москве появился обаятельный вор-обниматель

В Москве разыскивают мошенника, который обворовывает своих жертв с помощью объятий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам одной из пострадавших, мужчина неожиданно обнял ее, когда она ранним утром шла домой из ресторана. Прохожий предложил проводить женщину, однако она отказалась. Придя домой, жертва мошенника заметила, что из ее сумочки пропал смартфон, а с шеи — золотая цепочка.

Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Личность мужчины пока не установлена.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!