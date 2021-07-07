В Москве появился сервис доставки еды для больных коронавирусом

В Москве сервис доставки здоровой еды запустил социальную линейку Cov.Menu для людей, больных коронавирусом. По информации журнала Retail&Loyality, при создании рациона технологи сервиса консультировались с сотрудниками клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина.

В линейку вошли два вида меню: трехразовое Cov.Light и шестиразовое Cov.Max. Первое направлено на восстановление рецепторов заболевших COVID-19, которые перестали чувствовать вкусы и запахи. Блюда в этом рационе отличаются разнообразием специй.

В основу Cov.Max заложены ключевые рекомендации врачей для диеты при коронавирусной инфекции. В таком питании много клетчатки и белка, а также большое количество витаминных напитков, способствующих восстановлению. В меню снижено содержание соли, сахара и красного мяса.

Сообщается, что при разработке Cov.Menu сервис полностью отказался от прибыли. Предприниматель и основатель сервиса доставки Даниэль Гальпер отметил, что «пандемия — не повод для заработка, поэтому обе линейки сделали по максимально низкой цене».

«Мы все наблюдаем за устрашающими цифрами по коронавирусу и очень хотим, чтобы больные скорее поправились. Для этого врачи трудятся круглые сутки. Но помощь можно проявить и в таких простых вещах, как еда. Сбалансированное меню — одно из условий для выздоровления после COVID-19. Мы использовали весь опыт работы с пациентами, которые болеют коронавирусом или восстанавливаются после него», — рассказала диетическая сестра Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Светлана Левина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает посещать кафе и рестораны без прививки, антител или ПЦР-теста. С 28 июня посещать заведения общественного питания могут только те, кто сделал прививку, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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