В Москве появился «танцующий» светофор

На Цветном бульваре в столице появился «танцующий» светофор для пешеходов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Его установили в рамках Дня московского транспорта. Он расположился возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина.

«В День московского транспорта мы снова установили "танцующий" светофор для пешеходов. Он отвечает всем требованиям безопасности. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят», — рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что рады, что «такое небольшое развлечение понравилось жителям города».

Рядом со светофором также была установлена небольшая кабина, в которую могут зайти пешеходы и потанцевать. Вместе с человеком из кабины начинает танцевать и значок на красной секции светофора, копируя движения танцующего в режиме реального времени. Интерактивная кабина будет работать с 11 по 12 июля. ЦОДД обратился к желающим потанцевать с просьбой использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать безопасную дистанцию в очереди.

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