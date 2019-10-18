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В Москве появился вор-сладкоежка

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московская полиция задержала 26-летнего жителя столицы по подозрению в краже шоколада и кофе. Об этом сообщает агентство «Москва».

В ведомстве рассказали, что, со слов заявителей, в одном из магазинов украли больше 360 плиток шоколада, в другом — около 100 банок кофе. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Отмечается, что задержанный работал не один: пока он вывозил похищенное из торговых зон, его подельник отвлекал охранников.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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