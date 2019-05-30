В Москве появится 5G

В Москве до конца года заработают четыре экспериментальные площадки по внедрению технологии связи пятого поколения (5G). Об этом в четверг, 30 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

«Технология очень интересная, я думаю, что Москва будет первым городом в России, где это будет внедрено», — отметил градоначальник в ходе совещания во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) у президента России Владимира Путина.

Собянин уточнил, что частоты для внедрения 5G уже выделены. Он также напомнил, что данная технология уже была апробирована в Москве во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

5G — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. По прогнозам, повсеместное распространение 5G благоприятно скажется на развитии интернета вещей. Первые тесты технологии провели в России в июне 2016 года.