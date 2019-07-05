В Москве появится аэротакси

Холдинг «Вертолеты России» объявил о планах запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 года. Об этом принадлежащему Григорию Березкину агентству РБК сообщили в пресс-службе компании.

Ожидается, что аэротакси будет работать в трех направлениях: между разными районами Москвы (один-два пассажира, среднее время полета — 15 минут), из Москвы в аэропорты (пять пассажиров, время — по расписанию) и из Москвы в область (на расстояние от 100 километров). Ориентировочная стоимость 15-минутного перелета — три тысячи рублей. Именно такую сумму готовы заплатить потенциальные потребители, отметили в холдинге.

Предположительно, полеты будут происходить на легких однодвигательных вертолетах VRT500, взлетная масса которых составит 1650 килограммов. Компания не исключает, что в дальнейшем услуга будет оказываться с использованием беспилотников.

Летом 2017 года заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что широкое применение аэротакси в Москве маловероятно. В то же время он положительно отнесся к разработке данного вида транспорта.

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