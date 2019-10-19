В Москве появится еще один небоскреб

Здание Национального космического центра (НКЦ), которое планируют возвести в Москве за три года, будет высотой около 200 метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, информацию об этом публикует агентство «Москва».

«Она (башня — прим. МОСЛЕНТЫ) выглядит, знаете, как ракета трехгранная, устремленная в небо. Достаточно красивая концепция», — отметил чиновник.

Сейчас выполнена проектная подготовка территории, на которой будет возведен НКЦ, добавил заммэра.

Национальный космический центр расположится на улице Мясищева рядом с Филевским парком на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Поручение создать такой центр дал в начале этого года президент России Владимир Путин.

Наиболее высоким зданием столицы является 374-метровая башня «Федерация», расположенная в деловом центре «Москва-Сити». Если проект НКЦ будет реализован в заявленных параметрах, то башня будущего научного центра займет 16 место в списке самых высоких московских зданий, расположившись между зданием гостиницы «Украина» (206 метров) и одним из корпусов жилого комплекса «Воробьевы горы» (около 190 метров).

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