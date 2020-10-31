В Москве появится еще один железнодорожный вокзал

В Москве весной 2021 года появится новый железнодорожный вокзал, его построят на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово». Об этом в субботу, 31 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заммрэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года. Он строится на базе ТПУ "Черкизово", будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на Московском центральном кольце. Он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4», — отметил Бочкарев.

Уже сейчас началось строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

В сентябре сообщалось, что в столице построят еще один мост: сооружение появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ и соединит два проектируемых проезда на противоположных берегах старого русла Москвы-реки. Для судоходства установят светильники, береговые знаки, указатели высоты объекта и оси судового хода.

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