В Москве появится крупнейшая в мире система распознавания лиц

Власти Москвы в ближайшее время объявят конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Его слова приводит агентство «Москва».

Мэр рассказал, что система была протестирована во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, камеры также устанавливали в метрополитене, что позволило выявить десятки преступников, находившихся в розыске.

«Вместе с МВД мы ведем работу, которая охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве и будет одной из крупнейших систем в мире, соперничать, может, будет с китайскими системами», — добавил Собянин.

Он также сообщил, что в настоящее время внедряется и система распознавания речи. «И сейчас проводим эксперименты в школах, поликлиниках, больницах, в транспорте для внедрения этой технологии, которая облегчит труд огромному количеству людей и сделает более эффективными эти отрасли», — сказал градоначальник.

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