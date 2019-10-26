В Москве появится мотопатруль

В следующем году штат городского дорожного патруля столицы пополнится мотоциклами. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает в субботу, 26 октября, ТАСС.

Отмечается, что это произойдет в рамках пилотного проекта. «Планируется, что патрульные на мотоциклах смогут быстрей доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, а также приходить на помощь водителям в центральной части города в летний период», — указано в сообщении.

При этом известно, что новыми патрульными на мотоциклах ярко-зеленого цвета станут водители, прошедшие соответствующее дополнительное обучение.

20 февраля сообщалось, что в столице на дорогах увеличится число сотрудников дорожно-патрульной службы. Это произойдет в результате сокращения спецбатальона по обслуживанию МКАД и ряда подразделений в самом управлении ГИБДД, которые будут переформированы в подразделениях административных округов как отделы по обслуживанию территорий того или иного округа.

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