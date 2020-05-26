В Москве появится новый документ для покупки алкоголя

В Москве появится новое экспериментальное приложение «Мобильный идентификатор», благодаря которому горожане смогут приобрести в том числе алкоголь. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, в магазине москвичи будут показывать только фото и возраст, остальные данные будут скрыты. Набор предоставляемых данных из мобильного приложения станет зависеть от желаний и целей горожан, то есть можно показывать только часть информации в паспорте, чтобы обезопаситься.

«Понятно, что здесь мы ограничиваем объем передаваемых данных. Под каждый конкретный случай я отдаю именно тот набор сведений, который нужен второй стороне», — пояснил министр.

25 мая также сообщалось, что в Минкомсвязи России предложили провести эксперимент в Москве по использованию нового мобильного приложения вместо паспорта. Провести эксперимент в столице собираются с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го.

В рамках пилотного проекта использовать приложение можно москвичам от 18 лет, имеющим учетную запись на портале госуслуг и паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных МФЦ Москвы и предоставить необходимые документы.

Блокировка приложения может наступить в связи с утратой, заменой или похищением смартфона с установленным и активированным мобильным приложением. Кроме того, такой телефон нельзя использовать другим людям, в том числе родственникам и знакомым.

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