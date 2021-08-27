В Москве появится новый самый длинный эскалатор

Самый длинный эскалатор в Москве появится на станции Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина роща», его длина составит 130 метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«Пока первенство держит "Парк Победы" — там почти 127 метров. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», — подчеркнул глава города.

Также Собянин уточнил, что «Марьина роща» БКЛ — одна из самых сложных на кольце. Ее глубина составляет 70 метров. Новая станция войдет в состав крупного транспортного узла с пересадкой на салатовую линию МЦД-2. По плану работы должны закончиться в 2022 году.

Ранее Собянин рассказал о запуске двухэтажного поезда на МЦК. По словам мэра, до 8 сентября состав будет курсировать в тестовом режиме.

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