В Москве появится новый транспорт

В Москве в 2022-2023 годах появятся электрические речные трамвайчики — новый вид общественного транспорта. Такое нововведение анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта» — заявил Собянин.

В городе будут созданы две линии движения для 20 речных трамваев. Градоначальник отметил что это будут постоянные рейсы. Первые направления проложат от Киевского вокзала через «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до «Печатников».

Уточняется, что рейсы рассчитаны не только на летнее время, но и на зимнее. В связи с этим также решено построить комфортные мини-вокзалы для пассажиров.

В каждом 22-метровом трамвайчике есть 42 посадочных места, два из которых предназначено для маломобильных граждан. В салоне сделают информационные экраны и USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi и отдельные площадки с мини-парковкой для самокатов и велосипедов.

Оплатить проезд можно банковской картой, «Тройкой» или единым проездным билетом.

Такое нововведение не решит многие транспортные проблемы Москве, пояснил мэр столицы, но все-таки «это такой интересный нишевый проект». Ежедневно электрические трамвайчики будут перевозить до 15-16 тысяч пассажиров.

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