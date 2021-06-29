В Москве появится парк-рекордсмен

Парк «Яуза», который будет пересекать весь Северо-Восточный округ Москвы, после окончания строительства станет самой большой экологической парковой зоной в Европе. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Более 8,2 тысячи объектов и благоустройства, ранее принадлежавшие другим столичным структурам, переданы парку. Среди них деревья, кустарники, газоны, цветники, тренажеры, пирсы, шезлонги, павильоны, велодорожки и многое другое.

«Это позволит качественно развивать новое общественное пространство у воды, повысить экологическую и рекреационно-туристическую значимость территории», — пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в парк «Яуза» войдут скверы рядом с Лазоревским и Тенистым проездами, парковая зона у улицы Северодвинская, «Сад будущего», территория вдоль Заповедной улицы, «Певческое поле», Ростокинский акведук, а также Парк Спорта. В будущем эти объекты станут единой парковой зоной общей протяженностью более 16 километров с пешеходным маршрутом, исключающим переходы через автомобильные дороги.

Благоустройством парка площадью 250 гектаров начали заниматься в 2016 году. К настоящему моменту больше половины территории будущей единой парковой зоны приведено в порядок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах благоустройства нескольких районов на западе столицы. Проекты будут реализовывать в Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино.

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