В Москве появится пляжная зона с бассейнами

В парке Северного речного вокзала в Москве появится пляжная зона. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Общая площадь благоустройства здесь составит 49 гектаров. Пляж планируют оборудовать бассейнами, в которых установят систему подогрева: в прохладные дни и вечернее время температура в них сохранится на уровне 27 градусов. Рядом появится кафе на 130 мест, уточнили в мэрии.

Зону отдыха оборудуют душевыми, раздевалками, пунктами выдачи полотенец, а также местом для спасателя. Возле бассейнов появятся более сотни лежаков и шесть пляжных диванов. Укрыться от зноя гости смогут под зонтиками.

Работать зона будет только летом.

В начале июля сообщалось, что пляжи Москвы останутся закрытыми из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. В связи с установлением теплой погоды в городе в рамках мониторинга в зонах отдыха с купанием в постоянном режиме проводится отбор проб воды и песка с территорий пляжей.

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