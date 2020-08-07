В Москве появится самый маленький в мире бар площадью три квадратных метра. Об этом пишет «Москвич Mag».

Новое заведение под названием «Тройничок» откроется в субботу, 8 августа, на территории барного кластера «Профсоюз», который занял здание у метро «Новослободская», где раньше располагалось издательство «Молодая гвардия». Вместиться в бар смогут всего два посетителя и бармен.

Гостям предложат как классические коктейли, так и авторские. Подача некоторых из них при этом будет сопровождаться 30-минутным иммерсивным спектаклем. В первую неделю работы заведения предъявителям карты «Тройка» будут наливать бесплатный напиток.

Как отмечает «Москвич Mag», ранее звание самого маленького бара в мире принадлежало миланскому Back Door 43, где одновременно могли находиться четыре человека. Однако московский «Тройничок» оказался еще меньше.

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