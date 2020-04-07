В Москве появится суперпарк

На северо-востоке Москвы появится суперпарк общей площадью 20 квадратных километров, в который войдут ВДНХ, Главный ботанический сад РАН, «Сокольники», «Останкино», «Акведук», «Сад будущего» и национальный парк «Лосиный остров». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Москомархитектуру.

Проект предусматривает возможность с комфортом пройтись пешком от Останкинского района до Метрогородка: на протяжении всего пути планируется обустроить удобные пешеходные переходы через магистрали и железную дорогу. Кроме того, будут оборудованы велодорожки.

Данная концепция прорабатывается Институтом Генплана Москвы. Также проект предусматривает ревитализацию — воссоздание и оживление городского пространства — поймы Яузы в зоне Ростокинской камвольно-отделочной фабрики.

В результате в городе должен появиться «Суперпарк Яуза», отмечает The Village.

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