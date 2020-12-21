В Москве появится всемирно известный ресторанный гид

В 2021 году в столице начнет работать всемирно известный ресторанный гид Michelin. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет @michelinguide — самый известный ресторанный рейтинг в мире», — написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что в последние годы гастрономия Москвы стала «настоящей точкой притяжения туристов». Мэр столицы отметил, что «мы все ждем окончания пандемии, после которой на улицы и парки столицы вернутся праздники и фестивали, которые так полюбились и москвичам, и гостям нашего города».

Он указал на то, что Москва снова станет гостеприимным городом, принимающим миллионы туристов, отметив, что власти города планируют ввести электронную визу, которая существенно облегчит въезд иностранцев в столицу.

«Уверен, что появление Гида MICHELIN откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — подытожил Собянин.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!