В Москве появятся 60 новых парков

Москву благоустроят в рамках программы «Мой район». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

По его словам, в городе организуют около 60 парков в жилых районах и на заброшенных территориях. Заммэра добавил, что работы по благоустройству будут завершены до празднования Дня города в сентябре текущего года.

«Хочу обратить внимание, что сегодня у нас организовано более 500 зеленых территорий, а в 2010 году их было всего 130», — отметил Бирюков.

30 мая сообщалось, что в рамках благоустройства территории ГЭС-2 в центре Москвы планируется высадить березовый лес. Отмечалось, что пешеходную зону по направлению к храму Христа Спасителя расширят, чтобы создать комфортную прогулочную зону.

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