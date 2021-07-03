В Москве появятся машины без спецокраски для тайной слежки за нарушителями ПДД
Глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ведомство закупило автомобили без привычной ведомственной окраски, чтобы скрытно выявлять нарушителей ПДД. Машины появятся в Москве, чтобы напомнить водителям о «подконтрольности» их движения, сообщает РИА Новости.
Быков рассказал, что в подразделения ГАИ Москвы поступили автомобили в стандартном оформлении. Они будут работать вместе с патрульными машинами, которые обладают ведомственной цветографической окраской. Сотрудники ГАИ в автомобилях без спецокраски станут тайно следить за водителями и фиксировать такие нарушения ПДД, как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства и непристегнутый ремень безопасности.
«Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля», — подчеркнул Быков.
Кроме того, сотрудников Госавтоинспекции в стандартных автомобилях освободят от обязанности носить форму. При этом останавливать и штрафовать нарушителей смогут только инспекторы в ведомственной одежде, после того, как их коллеги сообщат информацию о недобросовестных водителях, сообщает URA.RU.
Ранее стало известно, что московские водители перестали получать квитанции о штрафах. Предполагается, что это произошло из-за сбоя в системе оформления штрафов ГИБДД.
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