В Москве появятся высотные доминанты

Среди всех жилых домов, которые строятся или будут построены по столичной программе реновации, только три процента зданий будут высотными доминантами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, это незначительная часть. Две трети домов по реновации будут не выше 14 этажей, еще около трети — не выше 24-х. Также заммэра отметил, что первые этажи домов будут нежилыми — там расположатся бытовые сервисы, магазины, кафе и другие предприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года, в нее вошел 5171 дом. Планируется расселить более 350 тысяч квартир.

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