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В Москве появятся высотные доминанты

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Среди всех жилых домов, которые строятся или будут построены по столичной программе реновации, только три процента зданий будут высотными доминантами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, это незначительная часть. Две трети домов по реновации будут не выше 14 этажей, еще около трети — не выше 24-х. Также заммэра отметил, что первые этажи домов будут нежилыми — там расположатся бытовые сервисы, магазины, кафе и другие предприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года, в нее вошел 5171 дом. Планируется расселить более 350 тысяч квартир.

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