В Москве пожаловались на укладку «осенней» травы на газоны

Многие интернет-пользователи в комментариях активно высказались против использования рулонных газонов в городе. «Ну зачем было сдирать отличное разнотравье и стелить свои рулоны. Ведь есть места, где действительно плохо растет трава, там бы и раскатывали», — написала подписчица паблика. Один из москвичей с иронией заметил, что осенние газоны представляют собой неординарное дизайнерское решение — особенно эффектно смотрится контрастный стык желтой и зеленой травы.

В августе сообщалось о том, что фотография с «выкрашенным» зеленой смесью газоном на проспекте Вернадского на западе Москвы развеселила россиян. «Зачем-то закрасили проплешины газона зеленой краской. Интересно, это не вредно деревьям?» — заметила тогда москвичка.

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