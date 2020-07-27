В Москве предотвратили массовый расстрел

Массовое убийство в людном месте предотвращено в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно сообщению ФСБ, теракт готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Отмечается, что боевик, открывший огонь по силовикам при попытке задержания, был уничтожен в ходе перестрелки в Химках.

Сообщается, что подозрительный мужчина был выявлен сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей. На месте событий у мужчины были найдены автомат АК-74у, три снаряженных магазина и гранаты.

По заявлению спецслужбы, были найдены доказательства, что боевик был связан с террористами в Сирии и готовил массовый расстрел. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется розыск возможных соучастников.

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