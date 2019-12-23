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В Москве предрекли наплыв немцев

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Немецкие туристы составят большинство из зарубежных путешественников, которые приедут в Москву в период с 1 по 8 января. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Booking.com.

Также там предрекли наплыв туристов из Италии, Белоруссии. Украины и Франции. Вместе с тем отмечается, что путешественников, которые прибудут на январские праздники из российских регионов, будет больше, чем отдыхающих из-за рубежа.

Сами москвичи предпочитают уехать за границу. В частности, среди горожан популярны туры в Таллин, Ригу, Минск, Хельсинки и Прагу, а тех, кто планирует поездку по России, интересуют Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Адлер и Сочи.

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