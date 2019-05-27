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В Москве прибавилось Капитолин и Добрынь

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Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Весной 2019 года в столице родились 22553 ребенка, это на 1300 больше чем в прошлом году. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По статистике, девочек, родившихся в марте и апреле, чаще всего называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), а мальчиков — Александрами, Михаилами и Максимами. Среди необычных имен зарегистрированы Александра Джейн, Августина, Адель-Иллария, Доминика, Капитолина, Линда и Радомира, а у мальчиков — Добрыня, Мартин, Марсель, Пахом, Пересвет, Устин и Филл.

Родители из Покровского-Стрешнева назвали свою дочь Арьей — в честь одной из героинь сериала «Игра престолов».

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Moslenta, 2019 г. 18+

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