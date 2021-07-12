В Москве придумали необычный фитнес на теплоходе. Пост об этом появился на странице Москва моя в Facebook.

«Новый тренд. Велофитнесс на теплоходе. Возможно, вырабатываемая энергия используется для приведения его в движение», — пошутил автор снимков.

«Чего только не придумают..!», «Ух ты!», «А мне нравится», «Вот захотелось использовать то слово, за которое меня тут пару дней назад на сутки отключили от живого источника фейсбука», — прокомментировали публикацию пользователи.

В мае в одном из московских парков заметили нестандартный спортивный уголок. Спортивные тренажеры и инвентарь полностью сделаны из подручных материалов — дерева и автомобильных запчастей, — и расположены в глине и грязи.

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