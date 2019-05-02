В Москве приняли необычные роды

Московская бригада скорой помощи приняла роды у женщины по пути в больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения. По словам принимавшего роды фельдшера Андрея Мухина, это необычный случай.

«Роды у пациентки были первыми и прошли очень стремительно. Недоношенный мальчик родился живым и здоровым. Асфиксии не было — сразу закричал», — рассказал Мухин.

Мать и ребенка доставили в ГКБ №29 им. Н.Баумана, они в удовлетворительном состоянии.

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