В Москве призвали создать должность уполномоченного по правам русских

Священник отметил, что в стране за последние месяцы зафиксировано множество случаев притеснения русских. Он также напомнил о трудностях с получением российского гражданства и переездом в Россию у целого ряда русских людей.

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны», — написал священнослужитель.

В Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ «Мосленте» отказались комментировать инициативу епископа Саввы. «По этой теме обратитесь лучше к самому епископу», — сказал заместитель председателя Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

Ранее, 30 июля, стало известно о том, что прокуратура Москвы возбудила административное дело против стендап-комика Идрака Мирзализаде из-за шутки про русских. Как сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова, во фрагменте выступления стендапера на шоу «Разгоны» нашли признаки ксенофобии.

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